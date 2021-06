Kind deelt kogels uit bij spreekbeurt op school in Roermond

Een leerling van de Sint Alfonsusschool in Roermond heeft tijdens een spreekbeurt kogels uitgedeeld aan klasgenootjes. Het zou gaan om ongeveer dertig kogels; de politie heeft ze in beslag genomen.

Niet duidelijk is om welk type kogels het gaat en hoe het kind eraan kwam. Ook is niet bekend waar de spreekbeurt over ging.

Het schoolbestuur schakelde de politie in na berichten van bezorgde ouders. De politie vroeg de ouders van het kind vervolgens de kogels in te leveren en is een onderzoek gestart. Afhankelijk van de resultaten wordt in overleg met justitie gekeken naar eventuele vervolgstappen.

Zowel leerlingen als ouders zijn erg geschrokken van het voorval. "Gelukkig zijn de kinderen niet in gevaar geweest en is het goed afgelopen", zegt een politiewoordvoerder tegen 1Limburg.