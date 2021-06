Opeens een wapenstilstand in Tigray, maar onzeker wat de betekenis is

De Ethiopische vlag werd neergehaald, vuurwerk afgestoken en duizenden mensen gingen juichend de straat op. Rebellen van de TPLF namen gisteren de macht in Mekele, de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray, over van de interim-regering die de federale overheid van Ethiopië had ingesteld. Premier Abiy Ahmed van Ethiopië kondigde een wapenstilstand af. Eenzijdig, zonder voorwaarden, na acht maanden oorlog.

"Het is een dramatische omslag", zegt correspondent Koert Lindijer. Ook Jan Abbink van het Afrika-Studiecentrum in Leiden zag het niet aankomen: "Het is een donderslag bij heldere hemel. Iedereen worstelt om hier betekenis aan te geven, maar er kunnen positieve aspecten aan zitten."

De wapenstilstand duurt zeker tot het einde van het landbouwseizoen, begin oktober, maakte Ethiopië bekend. "Het is goed dat de vijandigheden worden gestopt, met als motief de boeren over te laten gaan tot zaaien", zegt Abbink. "Maar er is nog niet veel reden tot juichen, want we moeten de reacties van de TPLF-troepen afwachten."

Catastrofale hongersnood

Wellicht dat door de wapenstilstand de voedselhulp in Tigray nu op gang kan komen, denkt Lindijer. Volgens de VN hebben miljoenen mensen voedselhulp nodig. Het gaat om 90 procent van de Tigrese bevolking. 350.000 Tigreëers verkeren in de hoogste staat van nood. Hun situatie is catastrofaal, zegt de VN. Ethiopische en Eritrese troepen zouden humanitaire hulp tegenhouden. De TPLF is ook schuldig aan de voedselschaarste, zegt Abbink: "Lokale boeren werden de laatste maanden onder druk gezet om niet te zaaien en planten."

De hongersnood is maar één van de aspecten van de humanitaire crisis in Tigray. Internationale organisaties zeggen dat alle strijdende partijen zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Daarbij gaat het naast het moedwillig uithongeren van de bevolking onder meer om verkrachtingen, buitengerechtelijke executies, etnische zuivering en massamoorden. Betrouwbare cijfers over het totaal aantal slachtoffers zijn er niet.

Welvaartspartij

Eerst terug naar het begin. De TPLF was tot 2018 27 jaar de regerende partij in Ethiopië, totdat de huidige premier Abiy Ahmed aan de macht kwam. Abiy wilde af van de etnisch-federalistische politiek in Ethiopië en richtte de Welvaartspartij op, waarin verschillende partijen zich verenigden.

De TPLF sloot zich er niet bij aan. Toen Abiy de verkiezingen in 2020 uitstelde vanwege de coronacrisis, kwam de TPLF in opstand. In november vielen ze een basis van het federale leger in Tigray aan. Vervolgens viel het Ethiopische leger Tigray binnen om een eind te maken aan de rebellie. Er ontstond een conflict waarbij ook Eritrea zich voegde aan de kant van het Ethiopische regeringsleger.

Tigray was lang niet toegankelijke voor journalisten, maar correspondent Elles van Gelder kreeg deze maand toch toegang tot de regio: