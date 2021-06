Tour-organisator weerlegt kritiek op parcours: 'Het is makkelijk praten'

Thierry Gouvenou, technisch directeur van Tour-organisator ASO, wijst de felle kritiek op het Tour-parcours af. De eerste dagen van de grootste wielerkoers ter wereld tekende zich door vele valpartijen, waarna de kritiek op de organisatie losbarstte.

"Het is gemakkelijk te zeggen dat het gevaarlijk is, maar bedenk wel dat het steeds lastiger wordt finishplaatsen te vinden. Er is geen middelgrote plaats te vinden zonder rotonde, wegversmalling of verkeerseiland", zegt de parcoursbouwer tegen de Franse sportkrant L'Équipe.

Tien jaar geleden telde het routeboek van de Tour de France 1100 gevaarlijke passages. "Dit jaar zijn het er 2300", verduidelijkt Gouvenou de problematiek.

'Zo vallen er doden'

De eerste etappe zaterdag werd al ontsierd door een flinke valpartij veroorzaakt door een toeschouwer, en ook maandag in de derde etappe was het weer raak. Op de smalle Bretonse wegen dreigde achter elke bocht gevaar en lagen de renners de laatste twintig kilometer vaak in de berm.

Marc Madiot, ploegbaas van Groupama-FDJ, had voorafgaand aan de etappe al een verzoek gedaan om de tijd al op te nemen op vijf kilometer van de streep. Na afloop was Madiot woedend. "Op deze manier kunnen we niet doorgaan. We moeten dingen gaan veranderen. Als we dat niet doen, gaan er doden vallen."

Bekijk in de carrousel hieronder de samenvatting van de derde etappe en de reacties