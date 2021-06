Turncoach Kiens vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag

Het ISR doet, nadat vorig jaar kwam een stroom aan getuigenissen was losgekomen van vooral oud-turnsters, onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van een aantal turncoaches.

De uitspraak is geanonimiseerd op de ISR-website geplaatst, maar de betrokken advocaat bevestigt dat het Kiens' zaak betreft. Kiens is bij PAX Haarlemmermeer trainer van onder anderen Eythora Thorsdottir, die deze zomer actief is op de Olympische Spelen.

Patrick Kiens is door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Het ISR kwam na onderzoek tot de slotsom dat voor die aanklacht onvoldoende bewijs is.

Die stroom kwam op gang nadat oud-bondscoach Gerrit Beltman in het Noordhollands Dagblad had opgebiecht zich als trainer in fysiek en geestelijk opzicht te hebben misdragen tegenover turnsters.

In vervolg daarop kwamen meerdere oud-turnsters naar buiten met getuigenissen over wijdverbreid machtsmisbruik en intimidatie in het vaderlandse turnen. Daar wordt momenteel groot onderzoek naar gedaan.

Kiens weigerde een stap opzij te doen in het belang van het onderzoek, waarop de turnbond begin december besloot de samenwerking met hem te beëindigen.