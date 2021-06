Twee koplopers in Touretappe 4 • Opnieuw kansen voor sprinters

Brent Van Moer heeft dit seizoen zijn eerste profzege geboekt. In het Critérium du Dauphiné zette de 23-jarige Belg na een solo de openingsetappe op zijn naam.

In 2020 waren er drie renners die zowel een etappe in de Dauphiné als een Touretappe wonnen. Lennart Kämna, Primoz Roglic en Wout van Aert wonnen in beide Franse rittenkoersen een etappe vorig jaar.

Bekijk hier de ritzege van Van Moer in de Dauphiné: