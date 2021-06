Cavendish pakt zes jaar na dato opnieuw ritwinst in Fougères

Het heeft er alle schijn van dat de etappe vandaag eindigt in een massasprint.

Tim Merlier was gisteren de snelste sprinter, maar zijn ploeg Alpecin-Fenix lijkt vandaag de kaart Jasper Philipsen te spelen. Philipsen zal dan wel moeten afrekenen met onder anderen Mark Cavendish, die in 2015 al eens won in Fougères en al dertig keer de snelste was in een Touretappe. Ook Arnaud Démare, die in zijn carrière al twee etappes in de Ronde van Frankrijk won, zal ongetwijfeld mee gaan sprinten vandaag, net al Sonny Colbrelli.

De Nederlandse hoop is gevestigd op Cees Bol.