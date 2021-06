Extreme hitte in Canada en noordwesten VS houdt aan: 47,9 graden gemeten

Mensen hebben hun toevlucht gezocht in het Oregon Convention Center, waar de airco aan staat - AFP

Het noordwesten van de Verenigde Staten en de westkust van Canada worden geteisterd door extreme hitte. Al enkele dagen op rij worden temperatuurrecords verbroken. In het Canadese Lytton werd het gisteren 47,9 graden, ruim drie graden boven het weerrecord van voor de huidige hittegolf. De warmte heeft het dagelijks leven van miljoenen mensen ontregeld of deels platgelegd. In de Canadese provincie British Columbia zijn scholen en universiteiten gesloten. Ook worden coronavaccinatie-afspraken verplaatst, omdat prikstraten geen airconditioning hebben. Vanaf morgen geldt in British Columbia een kampvuurverbod, om de kans op bosbranden te verkleinen. In hoger gelegen delen wordt juist gevreesd voor overstromingen, doordat in de bergen sneeuw in rap tempo smelt. Stroompiek Veel mensen zoeken hun heil in zwembaden, meren of de zee. In veel huizen is het niet uit te houden door de warmte. In onder meer Portland (Oregon) zijn daarom koelcentra opgezet, waar mensen op veldbedjes de nacht (of dag) kunnen doorbrengen. Het massale gebruik van airconditioning heeft in het westen van Canada geleid tot een recordgebruik van elektriciteit. Netbeheerder BC Hydro waarschuwt voor stroomuitval als gevolg van de grote vraag.

Inwoners van Oregon zoeken verkoeling in dit natuurgebied - AFP

Het is zo'n 10 tot 15 graden boven de gebruikelijke temperatuur in deze tijd van het jaar. Zondag werden in Canada in 60 plaatsen hitterecords verbroken, 59 daarvan werden gisteren alweer ingehaald. Ook in de Amerikaanse steden Seattle (Washington), Portland en Salem (Oregon) zijn hitterecords gebroken. Vanaf morgen daalt de temperatuur geleidelijk, maar het blijft nog zeker een week warmer dan gemiddeld in de regio.

NOS-weerman Peter Kuipers Munneke: Dat het zo noordelijk zo warm is, wordt mede veroorzaakt door de straalstroom. Die grens tussen warme lucht uit het zuiden en koele lucht uit noorden kronkelt als het ware over het noordelijk halfrond. Soms ligt de meest noordelijke kronkel boven Europa, zoals ten tijde van de hitterecords in Nederland twee jaar geleden, en soms boven Canada, zoals nu. Het is niet een kwestie óf we vaker hitte gaan krijgen, maar wáár precies. Deze hitte gaan we vaker zien, als gevolg van de opwarming van de aarde. Zeldzame hitte-extremen worden minder zeldzaam. Dat gaat heel hard: het aantal extreem warme dagen neemt sneller toe dan de stijging van de gemiddelde temperatuur. Het gaat zelfs nog sneller dan wetenschappers hadden verwacht. Dat komt mogelijk door de uitdroging van de bodem en de vegetatie: als het ergens warm is, drogen de bossen en de bodem uit en die warmen vervolgens extra op.