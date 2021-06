Rus strandt weer in eerste ronde Wimbledon, waar ze al na 49 minuten klaar is

Arantxa Rus heeft in tegenstelling tot Lesley Pattinama-Kerkhove een dag eerder niet weten te stunten op Wimbledon. De tennisster ging met 6-1, 6-1 onderuit tegen de Griekse Maria Sakkari.

Rus is nu voor de vierde keer in de eerste ronde van het toernooi blijven steken. De nummer 84 van de wereld was kansloos tegen Sakkari (WTA-18). De 25-jarige Sakkari speelde bijna drie weken geleden in de halve finales van Roland Garros haar laatste partij, maar de overgang van gravel naar gras kostte de Griekse totaal geen moeite.

Ze pakte de ballen goed aan en zocht met veel precisie naar de winners. De slordige Rus, die ook de twee eerdere wedstrijden tegen Sakkari in twee sets verloren had, kon geen druk zetten en droop na 49 minuten kansloos af.

Primeur voor Pattinama

Maandag bereikte Pattinama-Kerkhove tot ieders verrassing de volgende ronde op het prestigieuze tennistoernooi. De 29-jarige Zeeuwse was met 6-3, 6-3 te sterk voor de Russin Svetlana Koeznetsova.

Niet de minste tegenstander aangezien de tennisster twee grandslamtitels op haar erelijst heeft staan; in 2005 won Koeznetsova de US Open en in 2009 Roland Garros. Pattinama bereikte nooit eerder in haar loopbaan de tweede ronde van een grandslamtoernooi.

Later vandaag begint Kiki Bertens voor de laatste keer aan Wimbledon. De als nummer 17 geplaatste Bertens treft de achttienjarige Marat Kostyuk uit Oekraïne. Ook Tallon Griekspoor mag aantreden; hij neemt het op tegen niemand minder dan Alexander Zverev, de nummer zes van de wereld.