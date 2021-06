Gaat Duitse groeibriljant schitteren of wordt hij 'teruggestuurd naar Engeland'?

Jamal Musiala - Getty Images

Hij heeft er niet veel voor nodig om van zich te doen spreken. Duits international Jamal Musiala hoeft maar ten tonele te verschijnen, zoals misschien wel dinsdagavond in de achtste finale van Euro 2020 tegen aartsrivaal Engeland, of de harten van liefhebbers van voetbalstatistieken maken een sprongetje. Geen speler over wie zoveel trivia valt te verzamelen als het jongste gezicht in de selectie van Die Mannschaft. Hij is op 25 maart 2021, in de interland tegen IJsland, 18 jaar en 27 dagen oud bij zijn debuut. Daarmee is hij de jongste debutant sinds Uwe Seeler, die in 1954 17 jaar en 345 dagen was. Vanavond in Londen is Musiala de enige speler die, ongeacht de uitslag, zijn land ziet winnen. De aanvallende middenvelder van Bayern München heeft namelijk zowel een Brits als een Duits paspoort.

In de eerste twee poulewedstrijden houdt bondscoach Joachim Löw groeibriljant Jamal Musiala op de bank. In het derde groepsduel van de Duitsers, tegen Hongarije, wordt hij in de 82e minuut ingebracht. Prompt geeft hij de beslissende pass waaruit Leon Goretzka de bevrijdende 2-2 scoort.

Musiala, op 26 februari 2003 geboren in Stuttgart en opgegroeid in het nabijgelegen Fulda, verhuist op zevenjarige leeftijd van Duitsland naar Engeland, omdat zijn moeder aan de universiteit van Southampton studeert. De kleine Jamal sluit zich aan bij Southampton FC, de club die bekend staat om zijn gedegen jeugdopleiding. Hij treedt er in de voetsporen van voorgangers als Gareth Bale, Theo Walcott en Alan Shearer. Al na vier maanden lijft Chelsea hem in, zijn jonge leeftijd ten spijt. Tussen 2016 en 2020 komt hij 25 keer uit voor vertegenwoordigende jeugdelftallen van Engeland. Hij is pas 13 jaar oud als hij zijn debuut maakt voor Engeland onder 15. Daarna volgt hij de overstap naar Duitsland onder 16, om vervolgens weer terug te keren naar Engeland. Daar speelt hij ook nog in de vertegenwoordigende elftallen onder 17 en 21 jaar.

November 2020: Musiala viert een goal voor Jong Engeland - ProShots

Musiala is elf jaar oud als hij voor de eerste maal het heilige gras van Wembley betreedt. Namens de Primary School Corpus Christi, speelt hij er een wedstrijdje tegen een andere school. "We wonnen dat duel", herinnert Musiala zich aan de vooravond van de kraker tegen Engeland. "Het lijkt me schitterend om dinsdag uitgerekend hier nog een keer als winnaar van het veld af te lopen." Van Chelsea naar Bayern Na acht seizoenen bij Chelsea te hebben gespeeld is het Bayern München dat hem in de zomer van 2019 vastlegt, tot medio 2026. Op 3 juni 2020 maakt hij zijn debuut in het shirt van Bayern II, dat uitkomt in de derde Liga. Al na acht wedstrijden wordt hij overgeheveld naar het eerste elftal.

Live bij de NOS De achtste finale tussen Duitsland en Engeland is dinsdagavond om 18.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. De wedstrijd is ook te volgen via flitsen op NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en in de app.

Op 20 juni 2020 maakt hij tegen SC Freiburg zijn debuut in de Bundesliga. Met 17 jaar en 115 dagen is hij daarmee de jongste speler die Bayern ooit op het hoogste Duitse niveau opstelt. Drie maanden later schrijft hij opnieuw geschiedenis, in het duel met Schalke 04 ditmaal. Hij scoort in de wedstrijd die in 8-0 eindigt het achtste en laatste doelpunt en wordt met 17 jaar en 205 dagen de jongste doelpuntenmaker uit de historie van de Beierse club.

Mei 2021: Jamal Musiala met de kampioensschaal tussen zijn medespelers van Bayern - ProShots

Op 23 februari 2021 verschijnt zijn naam ook in de annalen van het internationale voetbal. In het Champions League-duel met Lazio heeft hij met een treffer een aandeel in de 4-1 zege van de Duitsers. Met 17 jaar en 363 dagen is hij daarmee de jongste Engelse doelpuntenmaker in de Champions League. Een dag later is hij die titel om een wel heel opmerkelijke reden alweer kwijt. Het is de dag waarop hij bedankt voor de Three Lions en bekend maakt dat hij zich voortaan als Duitser door het internationale voetbal gaat bewegen. 'Als hij niet scoort, sturen we hem terug' Het is bondscoach Joachim Löw die hem een plek in Die Mannschaft garandeert en daarmee zijn Engelse vakbroeder Gareth Southgate het nakijken geeft. En dat terwijl Musiala ook nog voor Nigeria had kunnen spelen, aangezien hij een Nigeriaanse vader heeft. Löw, bezig aan zijn laatste klus, geeft jongeling Musiala aan de vooravond van het duel met Engeland hoe dan ook een waarschuwing mee. "Als ik hem in de ploeg breng en hij maakt niet het beslissende doelpunt, sturen we hem terug naar Engeland."

De laatste keer dat Duitsland en Engeland elkaar op een groot titeltoernooi treffen, is op 27 juni 2010 in het Zuid-Afrikaanse Bloemfontein. De Duitsers winnen met 4-1, mede omdat een schot van Frank Lampard van achter de doellijn terug het veld in stuitert, maar niet als een doelpunt wordt gegeven. De laatste keer dat Engeland van Duitsland wist te winnen in de knock-outfase van een groot toernooi, is de WK-finale van 1966. Op het oude Wembley werd het 4-2, met de moeder aller discutabele doelpunten. Heeft de inzet van Geoff Hurst de doellijn gepasseerd? Grensrechter Tofik Bahramov keurt het doelpunt goed, maar over de geldigheid wordt tot op de dag van vandaag gediscussieerd.

Bekijk hieronder de samenvatting van Duitsland-Engeland in 2010: