KNVB nu al met De Boer om tafel; positie bondscoach ter discussie

Cruciaal, omdat Nederland onder De Boer in die cyclus al onderuit ging bij Turkije en het bij een nieuwe nederlaag achterop dreigt te raken in de groep.

Niet alleen de positie van De Boer, ook de rol van de overige stafleden zou uitvoerig worden besproken. Er komt sowieso al een nieuwe directeur in Zeist, waar Marianne van Leeuwen vanaf september de taken overneemt van Eric Gudde.

De Boer ontweek zondag direct na de uitschakeling vragen over zijn toekomst. "Daar gaan we rustig over nadenken. Het was niet goed genoeg. We moeten goed evalueren."

Kritiek op werkwijze De Boer laait op

De Boer nam in september vorig jaar het stokje over van Ronald Koeman, die naar Barcelona was vertrokken. De Boer zette de lijn van zijn voorganger niet voort, terwijl Koeman juist weer voor een frisse wind had gezorgd bij Oranje.

De kritiek op de matige resultaten en het povere voetbal verstomde door de drie overwinningen van Nederland in de groepsfase van het EK, maar laaide weer op toen Tsjechië een abrupt einde maakte aan die korte opleving.

Frank de Boer na de uitschakeling van Oranje op het EK: