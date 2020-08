De uitzending van 3 augustus

De UvA onderzoekt de luchtkwaliteit op Schiphol en in het vliegtuig - nieuwsuur

Hoe veilig is vliegen? We zitten midden in de zomerpiek op de luchthavens. Het is rustiger dan andere jaren, maar vandaag verwerkt Schiphol bijvoorbeeld nog steeds 69.000 passagiers. Hoe veilig is vliegen in coronatijd? Luchtvaartmaatschappijen zijn heel stellig: je loopt bijna geen risico. Maar experts en cabinepersoneel hebben twijfels.

'Pitstop' voor coronatest bij Eindhoven Airport In Nederland hoeven reizigers zich niet verplicht te laten testen. Commerciële bedrijven zien een gat in de markt. Zo kunnen reizigers in Eindhoven vanaf deze week voor vertrek of aankomst snel even langs de 'pitstop' voor een coronatest.

In België blijft aantal coronabesmettingen stijgen Niet alleen in Antwerpen, maar in heel België blijft het aantal besmettingen met het coronavirus stijgen. Sinds begin juli is het aantal patiënten op de intensive care verdubbeld. Gemiddeld kregen de afgelopen week 491 mensen per dag een positieve testuitslag en werden dagelijks 24 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. "We kunnen ondertussen wel stellen dat het virus opnieuw intens circuleert op ons grondgebied", zegt epidemioloog Steven Van Gucht. Correspondent Sander van Hoorn legt uit waar dat aan ligt.