'Mogelijk jaren bescherming door Pfizer en Moderna' • Ruim 10 miljoen Australiërs in lockdown

Demissionair minister Grapperhaus gaat met de burgemeesters van de veiligheidsregio's praten over een nieuwe aanpak als er lokaal of regionaal corona-uitbraken komen. Op 12 juli is hier een digitaal overleg over, zo is afgesproken tijdens de laatste reguliere wekelijkse vergadering van het Veiligheidsberaad.

Vorig jaar was er ook een systeem waarbij op lokaal of regionaal niveau maatregelen konden worden genomen, maar dat werkte toen niet goed. De besmettingen sloegen al snel over naar andere regio's. Na korte tijd werd de regionale aanpak losgelaten en kwamen er in het hele land dezelfde maatregelen.

Bij nieuwe corona-uitbraken mogelijk weer lokale maatregelen