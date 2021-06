Geen nieuwe IC-covidopnames afgelopen dag • Verdachten opgepakt voor verkoop testuitslagen

De problemen met de CoronaCheck-app zijn opgelost: de achterstand in de datatoevoer naar het RIVM is weggewerkt. Dat meldt GGD GHOR.

"Iedereen die bij de GGD is gevaccineerd kan nu in de CoronaCheck-app en op MijnRIVM zien dat zij zijn gevaccineerd, wanneer er is gevaccineerd en welk vaccin zij hebben ontvangen", schrijft de koepelorganisatie op Twitter.

Ook demissionair minister Hugo de Jonge laat weten dat de bug is opgelost. Verder stelt hij dat mensen met een positieve test en één prik nu ook een vaccinatiebewijs kunnen krijgen: