Frankrijk dreigt met vaccinatieplicht zorgpersoneel • Ierland stelt versoepelingen uit

Alleen in de regio Zuid-Holland-Zuid geldt het risiconiveau 'ernstig' nog, is te zien op het coronadashboard van de regering. Vorige week waren dat nog vijf regio's. In de regio Zuid-Holland-Zuid liggen onder meer de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht.

In steeds meer regio's daalt het risiconiveau. Onder 'waakzaam', het laagste risiconiveau, vallen nu tien regio's. Het op een na laagste risiconiveau 'zorgelijk' is in veertien regio's van kracht. Het hoogste niveau, 'zeer ernstig', geldt sinds vorige week in geen enkele regio meer.