Recordinternational Messi blijft gretig, kraker Brazilië-Chili in kwartfinales

In zijn jacht om voor de eerste keer een hoofdprijs te pakken met Argentinië, heeft Lionel Messi het afsluitende groepsduel met Bolivia (4-1) gebruikt om zijn ritme te behouden op weg naar de kwartfinales van de Copa América.

Ondanks een slopend seizoen koos Messi niet voor een vrije dag, maar besliste hij met twee goals en een assist een wedstrijd waar niets meer op het spel stond. Zo vierde Messi zijn 148ste optreden voor Argentinië in stijl, de interland die hem recordinternational maakt. Het record dat hij sinds vorige week deelde met Javier Mascherano.

Gedenkwaardig debuut

"Ik heb het geluk gehad om alles te winnen op clubniveau en individueel niveau en het zou mooi zijn om ook iets te winnen met de nationale ploeg", aldus de 34-jarige Messi, een kleine zestien jaar na zijn gedenkwaardige eerste optreden in de Argentijnse ploeg.

In juli 2005 loodste Messi het jeugdteam van zijn land naar de wereldtitel, op het WK onder 20 in Nederland. Een maand later werd hij bij zijn debuut in de A-ploeg binnen een minuut met rood van het veld gestuurd in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Hongarije.