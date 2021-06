Wekdienst 29/6: Vlakke Touretappe • Uber tegenover FNV in rechtszaal

We beginnen met het weer. In de middag wordt 21 tot 24 graden. Af en toe breekt de zon door, maar vooral later op de dag is met name in het oosten en zuiden weer een onweersbui mogelijk. Aan zee waait geregeld een krachtige noordelijke wind.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Uber staat tegenover vakbond FNV voor de rechter. Die moet bepalen of het bedrijf de chauffeurs in dienst moet nemen of ze als zelfstandigen mag laten werken. De FNV vindt dat Uber met een schijnconstructie werkt, terwijl het de cao voor taxichauffeurs zou moeten volgen, aldus de vakbond. Lees hier meer over de zaak.

In de Tour de France wordt de vierde etappe gereden: een vlakke rit over 150 kilometer van Redon naar Fougères, ideaal voor sprinters.

Hüseyin A. staat in hoger beroep terecht voor het verkrachten en vermoorden van de 19-jarige Milica van Doorn in 1992. A. kwam in 2017 in beeld en werd eerder veroordeeld tot twintig jaar cel.

Oud-commissaris van de Koningin Hans Wiegel slaat de eerste paal van het Friese Wolvenhek. Dat moet 150 kilometer lang worden en anderhalve meter hoog en wolven buiten de provincie houden.

Wat heb je gemist?

Studenten in het hoger onderwijs zijn sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 financieel afhankelijker geworden van hun ouders. Dat zegt budgetinstituut Nibud op basis van eigen onderzoek. Daardoor worden studenten op dit vlak minder snel zelfstandig. Tegelijkertijd kunnen lang niet alle ouders voorzien in de financiële steun.

Het instituut waarschuwt voor het risico op toenemende kansenongelijkheid. Studenten van wie de ouders geld tekortkomen, starten met een financiële achterstand ten opzichte van studenten die wel kunnen terugvallen op hun ouders. Het Nibud schat dat het om ruim 40.000 studenten gaat, op een totaal van 715.000 het afgelopen jaar.

"Met het leenstelsel is ervoor gekozen om kosten voor het studeren meer neer te leggen bij studenten en hun omgeving", zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. "Het resultaat daarvan is dat ouders daadwerkelijk veel meer bijspringen."

Anders nieuws uit de nacht

Het afgelopen jaar is er fors meer uitgegeven aan zorg en welzijn, waaronder de kinderopvang. Dat blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Per persoon werd er 6660 euro aan zorg uitgegeven, 475 euro meer dan in 2019. De cijfers worden vooral gestuwd door de coronacrisis.

De Oostenrijkse politie heeft twee Afghaanse tieners van 16 en 18 jaar aangehouden voor de moord op een 13-jarig meisje. Haar zwaartoegetakelde lichaam werd dit weekend gevonden tussen twee rijbanen in de Weense wijk Donaustadt; ze bleek gewurgd.

De Griekse politie heeft twee gestolen schilderijen van Piet Mondriaan en Pablo Picasso teruggevonden. Het gaat om werken die in 2012 werden ontvreemd uit een museum in Athene.

En dan nog even dit:

Iedere dag praten we je in een video bij over alles wat je moet weten van het EK voetbal 2021 in 02:21: