3000 kilo cocaïne en 11 miljoen cash gevonden op boerderij in De Kwakel

Ook hingen er posters van de misdaadfilm The Godfather aan de muur. "Alles wat je je uit films en series over de Zuid-Amerikaanse drugswereld voorstelt, werd aangetroffen."

In totaal werd er 2933 kilo aan drugs gevonden en 11,3 miljoen euro aan contanten. Daarnaast werden er allerlei luxe goederen gevonden. "Dan moet je denken aan dure wijnen, een oldtimer en zelfs een boek over de bokslegende Muhammad Ali van 12.500 euro van een meter bij een meter groot."

"We vinden het niet chic of fair om dan eerder alles openbaar maken terwijl de verdachten zelf niets mogen delen", is de verklaring van de woordvoerder over waarom het nu pas naar buiten komt.

"Dit is zonder twijfel een van de grootste drugsvangsten van de Amsterdamse politie", zegt hij. De vondst werd donderdag al gedaan, maar door de politie om onderzoeks- en veiligheidsredenen stilgehouden. Er werden twee verdachten aangehouden en die zaten in beperking, dat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mochten hebben. Gisteren zijn ze voorgeleid aan de rechtercommissaris.

Een woordvoerder van de politie zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat de drugs en het geld afkomstig zijn van een Zuid-Amerikaanse drugsorganisatie. "In het kader van het onderzoek kunnen we de nationaliteit niet vrijgeven", zegt hij.

Volgens de politie was het woonhuis tot de nok gevuld met blokken cocaïne en tassen vol contant geld. "Ik moet eerlijk zeggen dat we er door werden verrast", zegt de woordvoerder. De recherche was in eerste instantie aanwezig met acht mensen maar moest meteen opschalen naar 25. "En we moesten meteen bewaking regelen, want er lag voor 200 miljoen euro aan waarde in dat huis."

De politie kwam de drugs op het spoor na "langdurige analyse van informatie". De woordvoerder noemt het "een mooie samenwerking" tussen informatiespecialisten en financieel economische rechercheurs. "Die samenwerking heeft geleid tot deze bijzondere vondst."

Op het adres van de boerderij in het dorp in de gemeente Uithoorn stond niemand ingeschreven. Wel trof de politie er een 54-jarige man aan, die werd aangehouden. In Aalsmeer werd in een auto een tweede verdachte van 29 jaar uit Hilversum aangehouden. Ze worden verdacht van grootschalige handel in verdovende middelen. De politie sluit meerdere arrestaties niet uit.