'3000 kilo cocaïne en 11 miljoen aan contant geld gevonden op boerderij De Kwakel'

De politie heeft op een boerderij in het Noord-Hollandse dorp De Kwakel bijna 3000 kilo cocaïne en 11 miljoen euro aan contant geld ontdekt, meldt De Telegraaf. Volgens de krant zijn de drugs en het geld vermoedelijk afkomstig van een Zuid-Amerikaanse criminele organisatie.

"Dit is zonder twijfel een van de grootste drugsvangsten van de Amsterdamse politie", zegt de onderzoeksleider van de operatie, die anoniem wil blijven, tegen de krant. De vondst werd donderdag al gedaan, maar door de politie om onderzoeks- en veiligheidsredenen stilgehouden. Naast drugs en geld werden zes vuurwapens, dempers, munitie en geldtelmachines in beslag genomen, evenals luxe goederen als flessen wijn ter waarde van duizenden euro's en een oldtimer.

200 miljoen euro

Volgens de politie was het woonhuis tot aan de nok toe gevuld met blokken cocaïne en tassen vol contant geld. "Wat we aantroffen was zó veel, dat we extra specialisten van de Forensische Opsporing moesten oproepen, maar ook de Bewakingseenheid voor de beveiliging van deze partij drugs en contant geld, met in totaal een waarde van ruim 200 miljoen euro", zegt de teamchef tegen de krant.

Op het adres van de boerderij in het dorp in de gemeente Uithoorn stond niemand ingeschreven. Wel trof de politie er een 54-jarige man aan, die werd aangehouden. In Aalsmeer werd in een auto een tweede verdachte van 29 jaar uit Hilversum aangehouden. Ze worden verdacht van grootschalige handel in verdovende middelen. De politie sluit meerdere arrestaties niet uit.