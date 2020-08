Tragedie Julianadorp was op onbewaakt strand, overleden Pool laat gezin achter

Zo was op het hoofdstrand van Julianadorp gisteren een gele vlag gehesen, die staat voor: pas op met zwemmen, dat kan gevaarlijk zijn. Ook had SSN een 'muienvlag' neergezet, vertelt Koelewijn. "Een soort halve banaan met uitleg over muien."

Het probleem was dat het tragische ongeval gisteren niet op het hoofdstrand van Julianadorp gebeurde, maar 2 kilometer zuidelijker, vertelt strandmanager Ruud Koelewijn van SSN. "Dat stuk strand is onbewaakt, er is geen strandwachter."

Julianadorp ligt tussen Den Helder en Callantsoog. Er is geen post van de Reddingsbrigade, maar op het hoofdstrand is in de zomer wel een strandwacht aanwezig van de Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN). De strandwacht is opgeleid door de Reddingsbrigade.

De Poolse man die gisteren om het leven kwam nadat hij had geprobeerd drie kinderen uit de zee bij Julianadorp te redden, is een arbeidsmigrant die in Nederland woonde. De 37-jarige man laat een gezin achter, laat de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord weten.

De strandwacht van Julianadorp en de Reddingsbrigade van het nabijgelegen Callantsoog waren gisteren uiteindelijk zo'n zeven à acht minuten na de 112-melding over de vermiste man ter plaatse, zegt Koelewijn. Op een bewaakt strand moet dat in drie minuten, weet hij.

Veel hulpverleningsacties

"Helaas kunnen we niet de hele kust dekken", zegt Marc van der Jagt van de Nederlandse Reddingsbrigade. "We doen binnen onze financiële mogelijkheden alles wat we kunnen om mensen op allerlei manieren te waarschuwen, ook via de website. Toch hebben we jaarlijks veel hulpverleningsacties. En nu is het helaas een paar keer misgegaan."

Afgelopen weekend kwam een 15-jarige Haagse jongen om het leven doordat hij in een sterke stroming terecht was gekomen. Donderdag kwamen drie tieners bij Callantsoog in de problemen door een muistroom. Ook het 14-jarige Duitse meisje dat vorige maand werd gevonden in de Noordzee bij Ameland was vermoedelijk terechtgekomen in een mui.