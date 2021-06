Onverschrokken Zwitsers stoten wereldkampioen Frankrijk uit EK na penalty's

Na Spanje en Kroatië eerder op de dag hebben ook Frankrijk en Zwitserland de voetballiefhebber op het puntje van de stoel weten te brengen. Frankrijk slaagde er maandagavond in het EK-duel vol wendingen niet in een 3-1 voorsprong over de streep te krijgen. Zwitserland vocht zich in de laatste tien minuten naast de wereldkampioen (3-3), waarna een verlenging zonder doelpunten volgde en strafschoppen de beslissing moesten brengen in Boekarest. Daarin toonden de verrassende Zwitsers zich het koelbloedigst. Doelman Yann Sommer stopte de inzet van Kylian Mbappé, die als tiende en laatste aan de beurt was en als enige faalde. Weer op achterstand Het duel in de achtste finales tussen Frankrijk en Zwitserland kende een aantrekkelijke openingsfase, waarin het spel op en neer golfde en Raphaël Varane al in de tweede minuut koppend dicht bij een doelpunt was. De Franse verdediger, mee naar voren gekomen bij een hoekschop, zocht het doel echter te hoog. Dan deed Haris Seferovic het een kwartier later beter toen Steven Zuber vanaf links voorzette. Seferovic, de aanvaller van Benfica, zette eerst Clement Lenglet vakkundig opzij en knikte vervolgens de bal in de rechterbenedenhoek. Zuber kon door de treffer zijn vierde assist op dit EK bijschrijven.

Haris Seferovic ziet zijn kopbal in het Franse doel belanden - AFP

En zo keek de regerend wereldkampioen voor de derde keer dit EK tegen een achterstand aan. Tegen Hongarije (1-1) en Portugal (2-2) kwam de ploeg vervolgens niet verder dan een remise. In de jacht op de gelijkmaker onderscheidde Paul Pogba zich met een geweldige pass op Mbappé die de bal in kansrijke positie niet onder controle kreeg. Even later was er een voorzet van Adrien Rabiot die net achter Antoine Griezmann langs ging. Een schot van diezelfde Rabiot vloog rakelings naast. Zwitserland, dat zich als een van de vier beste nummers drie voor de knock-outfase had geplaatst, deed ondertussen goed mee en kwam regelmatig ook dreigend door, maar doelrijpe kansen bleven in het eerste bedrijf uit. Extra aanvaller Met aanvaller Kingsley Coman voor verdediger Lenglet hoopte de Franse bondscoach Didier Deschamps zijn ploeg na rust van nieuwe impulsen te voorzien. Maar voordat die tot ontplooiing konden komen, hadden de Zwitsers al verder afstand kunnen nemen. Eerst kon na een fraaie aanval Seferovic net niet bereikt worden en even later lag de bal op de Franse stip nadat Benjamin Pavard de kappende Zuber onderuit geschoffeld had en scheidsrechter Fernando Rapallini de beelden geraadpleegd had. De comfortabele 2-0 kwam er echter niet: doelman Hugo Lloris koos bij de inzet van Ricardo Rodriguez voor de goede hoek.

Doelman Hugo Lloris gaat naar de goede hoek bij de penalty van Ricardo Rodriguez - Pro Shots

De Zwitserse misser was kennelijk voor de Franse sterren het sein om zich te gaan manifesteren. Schoot Mbappé amper een minuut na de redding van Lloris net naast, even later bediende hij Karim Benzema, die de bal behendig meenam en doelman Sommer met een stiftje het nakijken gaf: 1-1. En bij die dubbele domper bleef het niet voor de Zwitsers, die de gelijkmaker nog nauwelijks verwerkt hadden toen Mbappé Griezmann in kansrijke positie bracht. Sommer kreeg nog een hand tegen het schot van de Fransman, maar de bal kon bij de tweede paal alsnog worden binnengekopt door opnieuw Benzema.

Karim Benzema kopt Frankrijk naar een 2-1 voorsprong - AFP

En zo was de wedstrijd binnen vijf spectaculaire minuten compleet gekanteld. Zwitserland probeerde zich op te richten, maar moesten lijdzaam hoe een kwartier voor tijd Pogba ook een duit in het zakje deed. Met een prachtig de kruising indraaiend afstandsschot zette hij de titelfavoriet op 3-1. Slotoffensief De wedstrijd leek gespeeld, maar dat was buiten Seferovic gerekend die met nog zo'n tien minuten voor de boeg een voorzet van Kevin Mbabu achter Lloris kopte. Met hernieuwde krachten zette Zwitserland aan voor een slotoffensief, dat via Mario Gavranovic nog tot een doelpunt leidde ook. Hij stond echter nipt buitenspel. De invaller liet zich niet uit het veld slaan door het afgekeurde doelpunt. In de diepte aangespeeld door Granit Xhaka speelde Gavranovic in de negentigste minuut eerst Presnel Kimpembe uit om vervolgens de bal de hoek in te jagen: 3-3. Coman had de Fransen nog een verlenging kunnen besparen, maar zijn knal belandde op de Zwitserse lat.

De Zwitsers kunnen hun geluk niet op na de late 3-3 van Mario Gavranovic (rechts) - AFP