Gewichtheffer Kuworge pakt olympisch ticket en treedt in voetsporen Van der Kruk

Voor het eerst sinds 1968 heeft Nederland weer een gewichtheffer op de Olympische Spelen. De 19-jarige Nijmegenaar Enzo Kuworge werd vorige maand in Oezbekistan wereldkampioen junioren in de klasse boven 109 kilogram en blijkt zich daarmee nu verzekerd te hebben van een retourtje Japan.

Na 53 jaar treedt hij daarmee in de voetsporen van Piet van der Kruk. Die eindigde tijdens de Zomerspelen van Mexico-Stad in 1968 als negende.

Kuworge dankt zijn olympische startbewijs mede aan de wereldtitel bij de junioren, die hij eerder deze maand behaalde in Tasjkent. In Oezbekistan kwam hij tot 411 kilogram (231 kilogram stoten, 180 kilogram trekken). Daarmee verbeterde hij niet alleen zijn eigen nationale record van 398 kilogram (222-176), maar tekende hij tevens voor een Europees juniorenrecord.

Met die prestatie neemt Kuworge nu de twaalfde plaats in op de wereldranglijst, een klassering die recht geeft op deelname aan de Olympische Spelen van Tokio.

In april zochten we Kuworge op, toen hij zich nog opmaakte voor het EK waar hij al een ticket had willen behalen.