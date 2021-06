Spanje vecht zich in spektakelstuk na verlenging langs Kroatië (5-3)

Spanje heeft zich als vijfde ploeg geplaatst voor de kwartfinales van het EK. De drievoudig Europees kampioen had daar in Kopenhagen wel een verlenging voor nodig tegen Kroatië, dat in de laatste paar minuten van de reguliere speeltijd van 1-3 terugkwam tot 3-3. In de verlenging toonden de Spanjaarden veerkracht door via twee treffers alsnog aan het langste eind te trekken: 5-3. Door de nederlaag wacht Kroatië nog altijd op zijn eerste overwinning in de knock-outfase van een EK. Eerder ging het al mis tegen Duitsland (1996), Turkije (2008) en Portugal (2016). Duitsland en Portugal grepen vervolgens ook de titel. Geen Perisic Spanje en Kroatië stonden voor de derde keer op rij tegenover elkaar op een EK-eindronde, al betrof het tot vandaag steeds groepsduels. In 2012 ging de zege naar Spanje (1-0), terwijl vijf jaar geleden Kroatië aan het langste eind trok. De winnende 2-1 kwam destijds kort voor tijd van Ivan Perisic. De matchwinner van toen was op dit EK ook goed op dreef met twee doelpunten en een assist, maar moest het duel met Spanje aan zich voorbij laten gaan na een positieve coronatest. Een enorme aderlating volgens bondscoach Zlatko Dalic, die de 32-jarige aanvaller van Internazionale zijn beste speler op dit EK noemde.

De Spaanse aanvoerder Sergio Busquets worstelt zich langs twee Kroaten - AFP

Spanje was het toernooi begonnen met twee teleurstellende remises, maar maakte in de afsluitende groepswedstrijd indruk door Slowakije met 5-0 opzij te schuiven. Die lijn wist de ploeg van Luis Enrique, die het de eerste twee wedstrijden nog had moeten stellen zonder de ervaren aanvoerder en spelverdeler Sergio Busquets, tegen Kroatië door te trekken. Afgrijzen Nadat Pablo Sarabia al een keer in kansrijke positie het zijnet had getroffen, werd na een kwartier Koke door Pedri in stelling gebracht. De middenvelder van landskampioen Atlético Madrid verzuimde echter een hoek uit te kiezen, waardoor doelman Dominik Livakovic met de voet redding kon brengen. Een tegenhoudend voetje werd kort daarop ook gevraagd van zijn collega Unai Simón aan de overzijde, toen het 18-jarige Barcelona-talent Pedri met een terugspeelbal op de proppen kwam. De sluitpost van Athletic Club raakte de bal echter maar half en zag die tot zijn afgrijzen over de doellijn rollen. De Kroaten hadden het Spaanse doel nog geen enkele keer onder vuur genomen, maar leidden ineens wel met 1-0.

Keeper Unai Simón treurt na zijn blunder - Reuters

De arme Simón kreeg aanvankelijk de treffer op zijn naam, maar na naderende bestudering van de beelden werd de onschuldige Pedri het slachtoffer. Het negende eigen doelpunt van dit EK was niettemin een feit was, net zoveel als alle vorige eindronden bij elkaar opgeteld. Kroatië putte moed uit het onverwachte steuntje in de rug en verliet zowaar enkele keren de verdedigende stellingen. Maar lang duurde dat niet. Spanje kreeg weer de overhand en in de 38ste minuut ook loon naar werken. José Luis Gayà nam Livakovic onder vuur, waarna Sarabia in de rebound verwoestend uithaalde: 1-1. In de tang De gelijkmaker verschafte Spanje het nodige zelfvertrouwen voor de tweede helft, waarin het meteen de tegenstander in de tang nam en enkele keren dreigend in de Kroatische zestien verscheen. Daar kwam in de zestigste minuut ook César Azpilicueta terecht na een door de rechtsachter zelf opgezette aanval. Hij was precies op tijd om de voorzet van Ferran Torres, de 21-jarige aanvaller van Manchester City die in de basis voorkeur had gekregen boven Gerard Moreno, binnen te koppen: 2-1.

César Azpilicueta, maker van de 2-1 voor Spanje - EPA

Gedwongen door de stand moest Kroatië dan toch eindelijk uit z'n schulp kruipen. En dat leverde al snel bijna succes op. Linksback Josko Gvardiol was mee opgerukt en loste een schot, dat met veel moeite door Simón gepareerd kon worden. Een kwartier voor tijd leek Spanje een voorschot op een verdiende overwinning te nemen. Een lange pass van de vijf minuten daarvoor ingevallen Pau Torres werd door Ferran beter op waarde geschat dan Gvardiol, die zich liet aftroeven en vervolgens zag hoe de jongeling koel de bal onder Livakovic door schoof: 3-1. Kroatisch slotoffensief De Kroaten wensten zich echter niet bij de gang van zaken neer te leggen en persten er een slotoffensief uit. De 35-jarige aanvoerder Luka Modric, opvallend genoeg de enige speler van Real Madrid op het veld, kwam goed door over rechts en zette laag voor. Een eerste Kroatische inzet werd nog vóór de lijn geblokt, maar die van invaller Mislav Orsic erachter, zo wees het horloge om de pols van de Turkse scheidsrechter Cüneyt Çakir uit.

Mislav Orsic (links) schiet Kroatië naar 3-3 - EPA

En daarmee bleek de koek nog niet op. In de tweede van de zes extra minuten kopte Mario Pasalic, ook al een invaller, in alle vrijheid de voorzet op maat van Orsic achter de kansloze Simón: 3-3. Een verlenging in het Parken Stadion was het niet meer te vermijden gevolg. Daarin liet Orsic zich al snel opnieuw zien. Zijn schot zeilde maar net over het Spaanse doel. Andrej Kramaric trof even later, na knap voorbereidend werk van alweer Orsic, de handen van de alert reagerende Simón. Morata slaat toe Een misser in kansrijke positie met grote gevolgen voor de Kroaten. Nog in de eerste verlenging verstuurde invaller Dani Olmo, die nog vijf jaar heeft gevoetbald bij het Kroatische Dinamo Zagreb voordat hij naar RB Leipzig verkaste, een voorzet waar de opspringende verdediger Josip Brekalo net niet bij kon. De achter hem staande Álvaro Morata, de Juventus-spits die regelmatig naar zijn hoofd geslingerd krijgt dat hij zo veel kansen verprutst, controleerde de bal en joeg 'm hard in de touwen: 4-3.

Álvaro Morata (rechts) heeft Spanje in de verlenging op 4-3 gezet - Pro Shots