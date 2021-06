Regering Ethiopië kondigt onmiddellijk bestand af in Tigray

De regering van Ethiopië heeft met onmiddellijke ingang een staakt-het-vuren afgekondigd in Tigray. In die regio in het noorden van het land is de afgelopen bijna acht maanden zware strijd geleverd. De gevechten en de hongersnood waarmee die gepaard gingen, hebben tot grote aantallen slachtoffers geleid.

De afkondiging van het bestand volgt op de vlucht, eerder vandaag, van het interim-bestuur dat in Tigray door de Ethiopische regering was aangesteld. Tigrese strijders van het volksbevrijdingsfront TPLF hebben de regionale hoofdstad Mekele ingenomen. Ze zouden door de bevolking juichend zijn binnengehaald.

De regering van Ethiopië zegt dat het bestand ertoe moet leiden dat boeren hun land weer kunnen bewerken en hulporganisaties toegang krijgen tot de regio. Het staakt-het-vuren zou tot zeker september moeten duren.

Nog geen reactie

De TPLF-strijders hebben nog niet gereageerd op de aankondiging van het bestand. Eerder weigerde de Ethiopische regering met hen te onderhandelen. Ook is er nog geen reactie uit buurland Eritrea, dat zich als bondgenoot van de Ethiopische regering ook in de strijd had gemengd. Militairen uit Eritrea worden beschuldigd van wreedheden in Tigray.

De Tigreeërs maken maar 6 procent uit van de bevolking van Ethiopië, maar drukten lang hun stempel op de politiek van het land. In november vorig jaar brak in de noordelijke regio de bloedige strijd uit, die aan zeker duizenden mensen het leven heeft gekost.

De regio was lang niet toegankelijk voor journalisten. Correspondent Elles van Gelder mocht eerder deze maand Tigray in, samen met haar cameraman Sven Torfinn. In deze video zie je hoe ver ze komen én zie je hoe de strijd in het gebied escaleerde: