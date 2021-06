Tennisster Pattinama-Kerkhove verrast en beleeft primeur op Wimbledon

Pattinama speelt in de tweede ronde tegen de als elfde geplaatste Garbine Muguruza. De 27-jarige Spaanse won Wimbledon in 2017 en haalde in 2015 de finale. Muguruza veroverde in 2016 de titel op Roland Garros.

De opleving was echter van korte duur. Pattinama, die nooit eerder in haar loopbaan de tweede ronde van een grandslamtoernooi bereikte, serveerde de partij daarna op 5-3 geroutineerd uit.

Koeznetsova, die twee grandslamtitels op haar erelijst heeft staan (US Open 2005 en Roland Garros 2009) werd door Pattinama gebroken in haar tweede opslaggame, waarin twee dubbele fouten haar uiteindelijk de das omdeden.

Lesley Pattinama-Kerkhove heeft op Wimbledon in de eerste ronde voor een grote verrassing gezorgd. De nummer 174 van de wereld was met 6-4, 6-3 te sterk voor de geroutineerde Russin Svetlana Koeznetsova (WTA-40).

Aryna Sabalenka bereikte eveneens de tweede ronde. Ze was met 6-1, 6-4 te sterk voor Monica Niculescu.

Sabalenka prijkt op de vierde plek van de wereldranglijst, maar de 23-jarige Wit-Russin kwam op grandslamtoernooien nooit ver. Ze overleefde op Wimbledon, waar ze dankzij de afmeldingen van Naomi Osaka en Simona Halep als tweede geplaatst is, alleen bij haar debuut in 2017 de eerste ronde. Bij de US Open van 2019 en de Australian Open van dit jaar vormden de achtste finales het eindstation.

Tegen de 33-jarige Niculescu (WTA-191), die bij twaalf eerdere deelnames één keer de achtste finales bereikte (in 2015), kende ze weinig problemen. De Roemeense veerde in de tweede set even op (van 0-3 naar 3-4 en 4-5), maar een ommekeer bleef uit op het overdekte Court 1.

Kvitova naar huis

Tweevoudig Wimbledonwinnares Petra Kvitova trok in de openingsronde aan het kortste eind tegen de Amerikaanse Sloane Stephens: 6-3, 6-4. Stephens, de huidige nummer 73 van de wereldranglijst bereikte in 2013 de kwartfinales van Wimbledon. Kvitova, als tiende geplaatst, was aan Church Road de beste in 2011 en 2014.

In 2019 werd Wimbledon gewonnen door Simona Halep. Zij is er dit jaar niet bij wegens een kuitblessure. Om die reden liet ze vorige maand ook het toernooi van Roland Garros schieten. Vorig jaar ging Wimbledon vanwege de coronapandemie niet door.