Seksuele intimidatie vaak niet gemeld: 'Werkgever moet goed omgaan met melding'

Een melding kan een positieve uitwerking hebben. De meeste slachtoffers die wél melding hebben gemaakt van seksuele intimidatie, geven in het onderzoek aan dat hun melding het gewenste resultaat heeft gehad. In sommige gevallen luchtte het op om er met iemand over te praten, en in andere gevallen is de dader aangesproken op zijn of haar gedrag. Ook zeggen veel melders dat zij zich serieus genomen voelen.

"Het is belangrijk om een melding te maken zodat iemand verantwoordelijk gehouden kan worden voor zijn of haar gedrag", zegt Laura Adèr van Fairspace, een organisatie die zich inzet voor de aanpak van seksuele intimidatie op de werkvloer.

Seksuele intimidatie op de werkvloer is nog steeds een probleem. Zeker 16 procent van de Nederlanders heeft er de afgelopen tien jaar last van gehad, terwijl maar 37 procent van de slachtoffers daar melding van maakt, zo blijkt uit onderzoek van het College voor Rechten van de Mens. En dat terwijl melding doen onderdeel kan zijn van de oplossing, zeggen belangenorganisatie Fairspace en meerdere werknemers die mee hebben gedaan aan het onderzoek.

"De werkgevers zeiden dat het echt niet oké was, dat het zwaar grensoverschrijdend gedrag is geweest. En zijn teamleider was echt heel boos op hem, dat was me heel duidelijk", zegt een respondent die meedeed aan het onderzoek. "Dat deed me wel goed. Hij heeft een officiële waarschuwing gekregen."

Soms kan het praten over de intimidatie het slachtoffer al helpen, mits het gedrag van de dader natuurlijk stopt, blijkt uit het onderzoek. Zo belde een andere respondent de leidinggevende. "Toen hebben we hier heel lang over gepraat. Hij had heel veel begrip hiervoor en heeft goed gereageerd. Hij vroeg echt 'wat heb jij hierin nodig en wat wil je dat we gaan doen'. Ik heb zelf aangegeven dat ik geen verdere actie wilde ondernemen."

Het praten over seksuele intimidatie uit de taboesfeer halen, kan ook al helpen. "Ik heb gemerkt dat door het bespreekbaar te maken er binnen onze organisatie meer wordt nagedacht over de impact van seksueel getinte opmerkingen en afbeeldingen", zegt een andere respondent.