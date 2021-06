'The day after': oranje vlaggetjes in de prullenbak en geen EK-reclames meer

De spelers zijn na aankomst in Nederland kort teruggegaan naar het basiskamp in Zeist, waar ze de afgelopen weken verbleven. Daar hebben ze afscheid van elkaar genomen, waarna iedereen zijns weegs is gegaan: terug naar huis of naar de club.

"Het is nu puinruimen", zegt NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg in deze video, na een "toch tamelijk desolate uitschakeling van het Nederlands elftal".

Ook bewoners van de Marktweg balen van die uitschakeling. De Haagse straat werd begin juni uitgeroepen tot 'Mooiste Oranjestraat van Nederland'. Twee weken geleden bracht koning Willem-Alexander ze een bezoekje.

En nu wordt ook daar alles opgeruimd. De bewoners zijn teleurgesteld in de mentaliteit van het Nederlands elftal: