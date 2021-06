Merlier is 'last man standing' in door valpartijen getekende Touretappe

Merlier hoort concurrenten Ewan en Sagan tegen de grond smakken en sprint naar zege - NOS

Tim Merlier heeft de derde etappe van de Tour de France gewonnen. De ploegmaat van geletruidrager Mathieu van der Poel bleef in de rit van 182,7 kilometer van Lorient naar Pontivy als een van de weinigen op de fiets en bleef ploegmaat Jasper Philipsen en Nacer Bouhanni voor in de massasprint. Caleb Ewan en Peter Sagan gingen in de laatste meters onderuit. Mathieu van der Poel bleef leider in het algemeen klassement. Ide Schelling liet zich weer van zijn beste kant zien: voor de derde dag op rij zat de Hagenaar in de kopgroep en door onderweg een bergpunt te sprokkelen verdrong hij Van der Poel weer van de eerste plaats in het bergklassement. Voor Jumbo-Visma was het opnieuw een rampzalige dag door valpartijen. Aan het begin van de rit moest Robert Gesink de strijd staken na een valpartij, waarbij ook favoriet Geraint Thomas betrokken was. Erger nog was de valpartij in volle finale, waarbij kopman Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en ook Steven Kruijswijk onderuit gingen. Roglic verloor uiteindelijk 1.23 op winnaar Merlier.

Goedlachse Schelling en treurende Gesink Na twee lastige dagen klimmen en dalen in Bretagne was de derde rit uitgetekend voor de sprinters. Toch was er ook nu een vlucht van de dag met de Fransen Cyril Barthe, Maxime Chevalier (B&B), de Zwitser Michael Schär (AG2R) en de Belg Jelle Wallays (Cofidis) en natuurlijk Ide Schelling (Bora-hansgrohe). Achter de vijf koplopers werd het peloton wederom opgeschrikt door een valpartij, met Robert Gesink als grootste slachtoffer. De ervaren klimmer van Jumbo-Visma viel op zijn schouder, waarbij die schouder uit de kom raakte, en moest de strijd staken.

Gesink onderuit bij valpartij en verlaat Tour, Thomas stapt wel weer op - NOS

Ook Geraint Thomas was betrokken bij die valpartij en leek gekwetst te zijn aan zijn sleutelbeen, maar stapte toch weer op.

Schelling weer aan kop in bergklassement Ondertussen deed Schelling vanuit de kopgroep wat hij al drie dagen doet: punten pakken voor de bergtrui. Bij afwezigheid van zijn rivaal Anthony Perez hoefde hij dit keer niet te strijden voor het bergpuntje op de Côte de Cadoudal (vierde categorie). Op de top verzekerde hij zich weer van de eerste plaats in het bergklassement en dat vierde hij met een olijke knipoog.

Een olijke knipoog van Schelling: puntje is binnen, bolletjestrui blijft voor hem - NOS

Nu de buit weer binnen was, liet Schelling zich inlopen door het peloton. Zijn medevluchters reden door met het oog op de bonussen bij de tussensprint, de tweede bergsprint en vooral de rode rugnummers. Bij de tussensprint op ruim 60 kilometer van de finish kregen we een eerste indicatie van de krachtsverhoudingen tussen de sprinters. Ewan drukte zijn wiel als eerste over de streep met concurrenten Cavendish, Colbrelli, Démare en Sagan op een rij naast zich.

Caleb Ewan wint de tussensprint in de derde etappe van de Tour de France. - NOS

Na de tussensprint werd het tempo in het peloton opgeschroefd en ging het in vliegende vaart over smalle Bretonse wegen richting de finish in Pontivy. En dat leverde opnieuw valpartijen op, met Jumbo-Visma weer als voornaamste slachtoffer. Een eerste valpartij, waarbij onder meer Valentin Madouas betrokken was, wist de Nederlandse ploeg nog te ontwijken. Maar even later smakte Primoz Roglic zelf hard tegen het asfalt en moest dat bekopen met een zwaargehavend lichaam en veel kostbare seconden aan tijdsverlies.

Roglic hard onderuit in volle finale van derde etappe Tour de France - NOS