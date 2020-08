Afghaans leger herovert gevangenis Jalalabad, ruim 300 gevangenen ontsnapt

Het Afghaanse leger zegt de gevangenis bij de Oost-Afghaanse stad Jalalabad weer ingenomen te hebben. Gisteren viel terreurgroep Islamitische Staat de gevangenis aan, waarbij ten minste 29 doden en 50 gewonden vielen.

In de gevangenis zaten ongeveer 1800 mensen, onder wie enkele honderden IS'ers. Ruim 300 gevangenen wisten te ontsnappen. Zo'n 1000 anderen probeerden dat, maar zijn weer gevangen genomen.

De aanval begon zondag toen een IS-terrorist met een autobom een zelfmoordaanslag pleegde bij de hoofdingang van de gevangenis. Daarna vielen gewapende IS'ers het complex aan.

Zaterdag maakte het Afghaanse leger bekend een hooggeplaatste IS'er gedood te hebben in de buurt van Jalalabad. Het is niet duidelijk of de aanval op de gevangenis om een vergelding gaat.