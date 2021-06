Spektakel in Kopenhagen: Spanje leidt met 5-3 in verlenging tegen Kroatië

Vijf minuten voor tijd stonden de Spanjaarden nog met 3-1 voor, nu staat Spanje in de eerste helft van de verlenging bij een 3-3 stand onder druk van Kroatië.

Kort na de hervatting was er alweer een beste kans voor Orsic, de invaller die al op een goal en een assist staat. Zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied zeilde net over het Spaanse doel.

Even later is er nóg een grote kans voor de Kroaten, opnieuw na goed voorwerk van Orsic. Uiteindelijk brengt keeper Simón met een prachtige reflex redding op een schot van Kramaric.

Kroatië-Spanje 3-3