Spannende slotfase in Kopenhagen: Spanje leidt met 3-2

Orsic maakt het met de aansluitingstreffer van Kroatië weer spannend! Het horloge van de scheidsrechter geeft aan dat de bal over de lijn was. Het is nog maar 3-2 voor Spanje.

Na goed doorzetten van Modric ontstond een ouderwetse scrimmage voor de Spaanse doellijn. Uiteindelijk is het de inzet van Orsic die over de lijn gaat.

Kroatië-Spanje 2-3