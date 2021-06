Kroatië op voorsprong tegen Spanje na enorme blunder keeper Simón

Spanje blijft het spel bepalen in Kopenhagen en dat leverde na een kwartier de eerste grote kans op. Na een goede loopactie dook Koke alleen voor keeper Livakovic op, maar zijn schot ging tegen het been van de Kroatische goalie. Het was echt een grote kans, bijna zo groot als die van Malen gisteren tegen Tsjechië.

Even daarvoor was Sarabia ook al gevaarlijk met een hard schot in het zijnet.

Kroatië-Spanje 0-0