Grote brand bij treinstation in centrum van Londen

In Londen is vanmiddag een grote brand uitgebroken bij een treinstation in het centrum. Het vuur brak uit bij station Elephant and Castle, net ten zuiden van de Theems. Even voor 17.00 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle is.

Zo'n honderd brandweerlieden en tien blusvoertuigen werden bij het bluswerk ingeschakeld. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Boven het centrum van Londen waren grote rookwolken te zien. De brandweer zegt nogal wel een tijd nodig te hebben voor het nablussen.

De brand is mogelijk ontstaan in een parkeergarage onder de sporen. Op beelden was een grote vuurbal te zien: