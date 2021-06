Djokovic laat zich op openingsdag Wimbledon niet verrassen door Draper

Novak Djokovic heeft op Wimbledon ten koste van Jack Draper de tweede ronde bereikt. De titelhouder en vijfvoudig kampioen versloeg de debutant op een grandslamtoernooi met 4-6, 6-1, 6-2, 6-2.

In een druilerig Londen had de 34-jarige Serviër het onder het dichte dak van het Centre Court in de eerste set lastig met de 19-jarige Brit, die in 2018 verliezend finalist was in het juniorentoernooi en dit jaar met een wildcard in het hoofdschema terecht was gekomen.

Draper speelde fris van de lever, brak de mondiale nummer één, die dit jaar al de Australian Open en Roland Garros op zijn naam bracht, in diens tweede servicegame en hield in de eerste set ondanks zes breakpoints tegen stand.

Djokovic liet zich daarna niet meer verrassen en na ruim twee uur serveerde de 19-voudig grandslamwinnaar, die 25 aces produceerde, de partij in stijl uit met een lovegame.