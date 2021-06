Formule 1-podcast #9: 'Werpt Mercedes de handdoek op de Red Bull Ring?'

Met zijn tweede overwinning op rij verstevigde Max Verstappen zijn leidende positie in de strijd om het wereldkampioenschap. Na acht races is het gat met titelverdediger Lewis Hamilton al opgelopen tot 18 punten. De Brit moet vrezen dat zijn achterstand in de volgende race nog verder oploopt.

In de negende Formule 1-podcast vraagt presentator Amber Brantsen aan oud-coureur Jan Lammers, verslaggever Louis Dekker en Formule 2-coureur Bent Viscaal of Mercedes nog wel gelooft in een nieuwe titel. De volgende race is ook weer in Oostenrijk, het thuiscircuit van Red Bull.

Volgens Dekker lijkt het erop dat zowel Lewis Hamilton als het team gestopt zijn met het ontwikkelen van de auto. "Ze willen zich volledig gaan richten op het volgende seizoen. Dan gelden er andere regels en dat is geen kleine verandering. Dat geldt voor bijna alles."