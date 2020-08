Ambitieuze hockeycoach Oltmans aan de slag bij Kampong: 'Wil inhaalslag maken'

Roelant Oltmans zet zijn trainersloopbaan voort in Nederland. De 66-jarige voormalig bondscoach van zowel het Nederlands mannen- als vrouwenteam wordt de nieuwe coach van de hockeyers van Kampong. Hij is de opvolger van Alexander Cox, die in januari na acht jaar in Utrechtse dienst zijn vertrek aankondigde.

Oltmans boekte zijn eerste successen al in 1990, toen hij met het Nederlands vrouwenelftal wereldkampioen werd. Drie jaar later stapte hij over naar de mannenformatie. Met die ploeg veroverde Oltmans in 1996 de olympische en in 1998 de wereldtitel.

Coronavirus

De hockeytrainer maakte in zijn loopbaan een korte uitstap naar het voetbal als technisch directeur van NAC Breda en had verschillende buitenlandse nationale hockeyteams onder zijn hoede (Pakistan, India en Maleisië). Oltmans zou nog tot augustus coach van de mannen van Maleisië zijn, maar de uitbraak van het coronavirus bracht hem terug naar Nederland.

"Ik ben blij dat ik in deze onzekere tijd de mogelijkheid heb gekregen om te werken bij de grootste vereniging van Nederland met een enorme traditie, die veel topspelers heeft voortgebracht en ook nu weer over een enorm sterke selectie beschikt", aldus Oltmans.