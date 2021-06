Gesink verlaat Tour de France na valpartij, ook oud-winnaar Thomas onderuit

De ervaren Nederlander van Jumbo-Visma viel hard op zijn schouder en zat even later gebogen op een muurtje langs de kant van de weg, wachtend op hulp.

Al vroeg in de derde etappe van de Tour de France lag er een aantal renners op het asfalt. Bij Robert Gesink was de schade te groot om nog verder fietsen, waardoor hij de Ronde van Frankrijk heeft moeten verlaten.

Het wegvallen van Gesink is een klap voor Jumbo-Visma. De 35-jarige Achterhoeker had in de bergen een belangrijke helper van klassementsman Primoz Roglic moeten zijn.

Ook Thomas onderuit

Ook Geraint Thomas, winnaar van de Tour de France in 2018, ging tegen de grond bij de valpartij op zo'n 145 kilometer van de meet. De Brit zat lang met een van pijn vertrokken gezicht op de weg, maar stapte na een paar minuten toch weer op.