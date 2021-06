Woensdag uitspraak in hoger beroep turnbond KNGU in zaak-Wevers

Turntrainer Vincent Wevers krijgt woensdag duidelijkheid of de KNGU hem moet voordragen als lid van de begeleidingsstaf van de turnsters tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Het hoger beroep van turnbond KNGU in de zaak-Wevers diende maandag bij het gerechtshof in Arnhem. De uitspraak volgt woensdagochtend schriftelijk.

De KNGU maakte zondag de selectie van de vrouwenploeg voor Tokio bekend. Vier van de zes turnsters (Vera van Pol, Sanne Wevers, Lieke Wevers en Naomi Visser) worden door Wevers begeleid. Dat laatste feit onderstreepte Wevers maandag nogmaals in het hoger beroep.

De KNGU, die een turbospoedappel aanvroeg in de zaak, is nog steeds van mening dat Wevers niet in Tokio thuishoort. "We wilden graag dat het hof de uitspraak in het kort geding toetst, omdat deze wat de KNGU betreft op meerdere punten niet juist is", zei directeur Marieke van der Plas van de KNGU al eerder.