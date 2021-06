De uitzending van 28 juni

Gaat Europa Britten weren?

In het Verenigd Koninkrijk blijft het dagelijkse aantal coronabesmettingen stijgen door de opmars van de besmettelijkere deltavariant van het virus. Het aantal patiënten op de intensive care-afdelingen stijgt, al is de situatie in de ziekenhuizen lang niet zo zorgwekkend als in januari.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil volgens de krant The Times dat de Europese Unie voorlopig geen Britse reizigers toelaat, ongeacht of zij zijn gevaccineerd. Veel Europese vakantielanden zouden tegen het Duitse plan zijn.