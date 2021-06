Voor hetzelfde geld was de Franse keeper Lloris nu tennisser of wiskundige

Hugo Lloris - AFP

Als aanvoerder van de Franse nationale ploeg hoor je Hugo Lloris zelden, stilletjes nadert hij recordinternational Lilian Thuram. Gewaardeerd om zijn eenvoud tussen alle Franse haantjes, de sterren die de Europese titel binnen moeten halen. Lloris (34) zorgt voor rust, straalt autoriteit uit in de kleedkamer. Zo is hij uiteindelijk heel iemand anders geworden dan hij vroeger voor ogen had. "Ik hield van alles wat met wetenschap te maken had", blikt hij terug op zijn jonge jaren. "Als mijn voetbalcarrière niet van de grond was gekomen, was ik zeker blijven studeren. Dan was ik nu misschien een wiskundige geweest." Lloris werd van huis uit al gestimuleerd om naast het sporten een goede opleiding te volgen. Met een bankier als vader en een advocaat als moeder groeide hij op in een rijk gezin.

Als oudste zoon werd Lloris vernoemd naar Victor Hugo, een van de meest invloedrijke Franse schrijvers uit de negentiende eeuw. Iemand die bekende uitspraken deed als: "Niets is krachtiger dan een idee waarvoor de tijd rijp is." Hoe toepasselijk dat Lloris op een dag besloot te gaan keepen. Hij zou een goede tennisser willen worden, maar doodde de tijd tussen trainingen door met een balletje te trappen. De reflexen met zijn handen, het voetenwerk. De twee sporten bleken in de basis meer overeenkomsten te hebben dan in eerste instantie gedacht. Fan van Pete Sampras Bovendien, het keepen paste bij zijn karakter. "Ik was me er op jonge leeftijd al van bewust dat ik vanuit die positie mijn verantwoordelijkheid kon nemen. Bovendien kan ik veel invloed op het resultaat uitoefenen door te zorgen dat we zo min mogelijk goals tegenkrijgen." Lloris was een groot bewonderaar van Pete Sampras. Een van de beste tennissers ooit, kampioen ook in zijn soberheid.

Toch lukte het Lloris op zijn eigen manier zijn illustere voorganger Fabien Barthez uit de boeken te spelen. Barthez, de kale keeper die met zijn charisma aanjager was van het team dat Europees en wereldkampioen werd. Die wereldtitel heeft Lloris sinds 2018 ook op zijn naam, ook was geen enkele speler vaker aanvoerder van de Franse nationale ploeg. "Ik ben beleefd, rustig en luister goed", verklaart hij zijn geheim. En er speelde zich wat af in die jaren, met bijvoorbeeld de sekstape-affaire rond Mathieu Valbuena en Karim Benzema. Laatstgenoemde keerde onlangs na een afwezigheid van zes jaar terug in de Franse ploeg, wat de nodige stof deed opwaaien. Achtste finale "In het mentale aspect zit de sleutel tot succes", zegt Lloris in aanloop naar de achtste finale tegen Zwitserland. Na een groepsfase die met twee gelijkspelen nog niet veel enthousiasme opleverde in het Franse kamp. "We mogen nu geen fouten meer maken, onze benadering is nu heel anders."

Hoe zakelijk hij naar de buitenwereld ook klinkt, ploeggenoten zijn lovend over de manier waarop hij als aanvoerder zijn team tot de orde kan roepen. "Hij is niet alleen een van de beste keepers van de wereld", zegt Eric Dier, ploeggenoot bij Tottenham Hotspur. "Iedereen kijkt tegen hem op. Ook als je ziet wat hij er allemaal voor over heeft om op dit niveau te presteren." Nu de jaren gaan tellen, zegt Lloris des te meer te genieten van de topwedstrijden die hem nog gegund zijn. "Daar ben ik me wel wat meer bewust van geworden. Maar of het nou mijn eerste grote toernooi is of mijn zesde, zoals nu, mijn motivatie is altijd hetzelfde gebleven." Lloris is al sinds de middelbare school trouw aan dezelfde vrouw, wordt geprezen om zijn deelname aan maatschappelijke projecten buiten het voetbal om. Toch heeft zelfs hij nog een vlekje weg te poetsen.

Een maand na het veroveren van de wereldtitel met Frankrijk werd Lloris in zijn Porsche gepakt met twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Betrapt bij het door rood rijden kostte de hele nasleep hem bijna 60.000 euro en twintig maanden rijontzegging. "Dat was niet het voorbeeld dat ik wil stellen", biechtte Lloris later zijn zonden op. "Dronken achter het stuur zitten is volkomen onaanvaardbaar." Lloris heeft volgens zijn vader niet het karakter zich te verschuilen als er problemen zijn. Ook de verantwoordelijkheid voor een ploeg die door vele kenners wordt gezien als torenhoge favoriet voor de EK-zege, draagt hij met alle liefde.