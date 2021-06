Van der Poel in gele trui naar start derde Touretappe: een dag voor de sprinters

Ook Christoph Roodhooft, de Belgische ploegleider en teammanager van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix, heeft een mooie dag achter de rug. "Gisteren was toch wel heel indrukwekkend, maar dat hij speciale dingen kan, dat wisten we al. Dat is de rode draad in de wielercarrière van Mathieu: hij doet het op een speciale manier", kijkt Roodhooft terug.

Vandaag rijdt de ploeg van Van der Poel voor sprinter Tim Merlier, zo vertelt Roodhooft. Merlier en zijn collega-sprinter Jasper Philipsen zijn gevallen in de eerste etappe. "We hebben twee opties: of we doen niets of we proberen iets. We hebben gekozen om de kaart Merlier te trekken", aldus Roodhooft.