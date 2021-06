Tour verder zonder Gesink, maar met Schelling in de kopgroep en MVDP in het geel

Na alle consternatie na de valpartij lijkt de rust weer terug in het peloton. Voor even, althans, want de verwachting is dat de finale ook redelijk chaotisch kan gaan worden.

De Nederlandse sprinter Cees Bol (DSM) weet wat hem te doen staat: "Vrij vroeg positioneren. Met smalle wegen en dan de afdaling: dan kun je er maar beter vroeg bij zijn."

Bol heeft vertrouwen in een goede afloop vandaag. "Het gaat goed. Ik ben vrij makkelijk de eerste dagen doorgekomen. Ik geloof erin dat het kan en op die manier gaan we ook koersen."