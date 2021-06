Schelling met bollentrui in de kopgroep, Van der Poel met gele trui in het peloton

Wout van Aert rijdt vandaag met een snelpak en een snelle sprinthelm, maar de rappe Belgisch kampioen van Jumbo-Visma zei voor de start dat hij niet van plan is om vandaag mee te sprinten voor de winst.

"De bedoeling is eigenlijk om mentaal en fysiek krachten te sparen voor woensdag, en dan een gooi te doen naar de ritzege", aldus Van Aert. Daarbij heeft hij ook nog de gele trui in zijn hoofd. "Ja, ik denk dat dat binnen de mogelijkheden ligt. Ik sta nog in een kansrijke positie, dus ik ga het zeker proberen."

Ook had Van Aert nog mooie woorden over voor Mathieu van der Poel, zijn grote rivaal in de voorjaarsklassiekers en in het veld. "Dit is wel een van de strafste prestaties die ik van hem heb gezien. Heel indrukwekkend: een dikke chapeau. Ik heb er ook van genoten, het was voor elke wielerfan een mooi moment."