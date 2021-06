Flinke schade bij Jumbo-Visma: gehavende Roglic verliest tijd, Gesink naar huis

Mathieu van der Poel straalde na afloop: zijn ploeggenoot Merlier pakte de ritzege en hij heeft zelf de hele dag van de gele trui kunnen genieten.

"Ja top, zeker het einde. Het kon echt niet beter. Het is ongeloofljk, fantastisch he. Het was een perfecte dag", reageerde Van der Poel.

"Ik ben blij dat ik eindelijk mijn duit in het zakje kon doen voor iemand anders", aldus Van der Poel, die op 2 kilometer van de streep de sprint aantrok voor Merlier en Jasper Philipsen, die het samen afmaakten.

En hoewel hij zelf ongeschonden aan de meet kwam, heeft hij onderweg ook veel meegekregen van de chaos. "Het was echt niet normaal, het was zo hectisch. Op 70 kilometer leek het al alsof we de laatste kilometer in gingen."

Bekijk het gesprek met Van der Poel hieronder.