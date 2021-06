Oekraïne, VS en 30 andere landen houden militaire oefening in Zwarte Zee

5000 militairen, 32 oorlogsschepen en 40 gevechtsvliegtuigen. Vandaag beginnen Oekraïne en de Verenigde Staten een militaire oefening van twee weken in en rond de Zwarte Zee. Troepen uit dertig landen doen mee, volgens de VS het hoogste aantal deelnemende landen voor een militaire oefening in dat gebied.

De grootschalige operatie zal nauwlettend in de gaten worden gehouden door Rusland, dat zich omsingeld en bedreigd voelt door het Westen. Moskou heeft er bij de VS op aangedrongen de operatie af te blazen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een provocatie en vermoedt dat met de oefening nieuwe wapens naar Oekraïne worden gebracht.

De oefening Sea Breeze (zeewind) wordt sinds 1997, met een enkele onderbreking, jaarlijks uitgevoerd. Naast NAVO-landen doen ook militairen uit onder meer Brazilië, Egypte, Pakistan, Senegal en Zuid-Korea mee. Nederland staat niet bij de lijst met de deelnemende landen.

Oplopende spanningen

De internationale oefening volgt enkele dagen na een incident tussen de Britse en Russische marine. Volgens Moskou kwamen de Britten te dicht bij het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland is geannexeerd. Daarop werden waarschuwingsschoten en bommen gelost in de buurt van het Britse marineschip. Londen spreekt tegen dat er beschietingen waren en stelt dat het schip door internationale wateren voer.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie stelde vorig jaar dat het Zwarte Zee-gebied stabiel en welvarend moet zijn, in het belang van de maritieme handel en Europese veiligheid. "Agressieve actoren die destabilisatie nastreven moeten worden afgeschrikt", zei het Pentagon destijds, verwijzend naar Rusland.

De relatie tussen Oekraïne en Rusland is sinds de annexatie van de Krim en de oorlog in Oost-Oekraïne zeer vijandig. Na jaren van relatieve rust liep de spanning dit voorjaar op, na een nieuwe Oekraïense toenaderingspoging tot de NAVO en grootschalige troepenopbouw door de Russen langs de Russische grens. In de zelfverklaarde 'volksrepublieken' Donetsk en Loegansk vielen dit jaar al tientallen doden bij gevechten.