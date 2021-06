Kroatië zit in het hart van Spanjaard Olmo: 'Voelt als een EK-finale'

Spanjaard Olmo klaar voor bijzonder EK-duel: "Kroatië is mijn tweede thuis' - NOS

"Voor mij is dit een speciale wedstrijd. Een wedstrijd die voelt als een EK-finale", zei Spanjaard Dani Olmo zonder blikken of blozen over de aanstaande confrontatie met Kroatië. En niet zonder reden. Het Balkanland zit in zijn hart na vijf jaar voetballen in dienst van Dinamo Zagreb. Olmo is een voorbeeld van een speler die via een ongewone omweg de top heeft bereikt. Op 16-jarige leeftijd verruilde de aanvallende middenvelder de jeugdopleiding van FC Barcelona voor die van de Kroatische topclub, ver weg van de schijnwerpers. Maar de nu 23-jarige Olmo had een plan. Zagreb was niet zomaar een tussenstation. De Catalaan werd meteen opgenomen in het eerste elftal en maakte al snel zijn debuut. Aan het einde van het seizoen 2016/2017 werd hij een vaste waarde en in de daaropvolgende jaren had hij een belangrijk aandeel in meerdere landstitels. Kroatische mentaliteit Olmo maakte kennis met de Kroatische mentaliteit. "Kroaten zijn gek van voetbal en erg competitief. Ze zijn misschien niet zo'n grote natie als Spanje, Frankrijk of Duitsland, maar de spelers hebben een groot hart en zijn trots om voor hun land uit te komen", gaf hij aan op de persconferentie voorafgaand aan het EK-duel. In de zomer van 2019 won Olmo met Jong Spanje het EK, mede door een goal van hem in de finale.

Het succes op het WK van 2018, met een tweede plek, maakte Olmo van dichtbij mee. "De mensen vierden het alsof ze hadden gewonnen. Het was ongelooflijk en het voelde alsof ik onderdeel van het feest was, omdat ik een speciale band heb met Kroatië. Ik was blij voor iedereen." Zijn uitstekende prestaties bij Dinamo Zagreb leverden Olmo in november 2019 zijn debuut op bij Spanje. In de met 7-0 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta viel hij na ruim een uur in en nam de 5-0 voor zijn rekening.

Inmiddels staat Olmo, die in de winter van 2020 naar RB Leipzig overstapte, op 13 interlands. Op het EK had hij tegen Zweden en Polen een basisplaats. In het afsluitende groepsduel met Slowakije bleef hij op de bank. Interesse van Kroatië Of hij tegen Kroatië weer aan de aftrap staat, is nog niet bekend. Omdat hij vijf jaar in Zagreb speelde, had Olmo ook net zo goed in het shirt van de Kroaten kunnen schitteren. "Er was interesse vanuit de bond. Die heb ik altijd gewaardeerd, maar mijn droom was om voor Spanje te voetballen. En die is uitgekomen."