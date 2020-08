14-jarige jongen uit Syrië pleegt zelfmoord in azc

In een asielzoekerscentrum in Gilze heeft een Syrische jongen zich vorige week van het leven beroofd. Dat vertelt de familie van de 14-jarige Ali Ghezawi aan het AD. Een eerdere poging van Ghezawi vorig jaar mislukte. De Syrische jongen kon het niet aan dat hij samen met zijn ouders en broertjes en zusjes definitief Nederland moest verlaten.

Het gezin vluchtte negen jaar geleden uit Syrië. Vijf jaar zat het gezin in Libanon, daarna vertrokken ze naar Spanje. De omstandigheden in het Zuid-Europese land waren volgens de familie echter erbarmelijk. Ze kwamen naar Nederland. Tegen de krant vertelt de vader van het gezin dat hun asielaanvraag werd afgewezen omdat ze al eerder asiel hadden aangevraagd in Spanje.

Die continue onzekerheid werd de 14-jarige jongen te veel. ''Toen we onlangs hoorden dat we definitief niet in Nederland kunnen blijven, knapte er iets bij hem. Hij wilde niet meer praten en eten. Ik durfde hem geen seconde uit het oog te verliezen'', vertelt de moeder van het gezin.

Droom in duigen

Het gezin maakt het verhaal openbaar om naar eigen zeggen te laten zien dat vluchtelingenkinderen geen veilige plek hebben in Europa. ''Spanje was een verschrikkelijke ervaring voor Ali. Het bracht hem tot een onmenselijk besluit. Zijn droom om in Nederland te wonen, viel in duigen", schetst de familie.

De woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bevestigt de dood van de jongen. ''Het is ongelooflijk triest. We zijn er voor de familie en ondersteunen hen waar mogelijk." Volgens de woordvoerder komt het niet vaak voor dat een jong kind zichzelf van het leven berooft in een opvanglocatie. Suïcidecijfers in het algemeen worden door het COA niet bijgehouden.

Volgens het AD is de jongen vandaag door zijn familie begraven.