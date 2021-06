'Grote steden waarschuwen voor sluiting scholen door lerarentekort'

In de grote steden dreigen op korte termijn scholen te moeten sluiten vanwege het lerarentekort, zo stellen wethouders in het AD. Volgens de onderwijswethouders van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam profiteren vooral randgemeenten van de miljardensteun van het kabinet.

"Ik heb deze week al verschillende besturen gesproken die zeggen dat ze na de zomervakantie bepaalde scholen niet open kunnen doen", zegt wethouder Moorman van Amsterdam tegen de krant. Haar ambtgenoot in Den Haag spreekt van een "stille ramp" die zich voltrekt.

'Probleem groeit door miljardensteun'

De drie wethouders stellen dat het lerarentekort in hun stad alleen maar groeit door de miljardensteun, die juist bedoeld is om de corona-achterstanden in het onderwijs weg te werken. Het kabinet heeft daar in februari 8,5 miljard euro voor uitgetrokken.

In dit plan ontbreekt volgens de wethouders een structurele aanpak voor het lerarentekort. Volgens Moorman "kapen randgemeenten leerkrachten weg" met behulp van de extra miljarden. Ook zou het vanwege de noodsteun moeilijker zijn om scholen te bewegen tot een fusie.

Kritiek in de Kamer

In de Tweede Kamer was er recent eveneens kritiek op de uitwerking van het steunpakket voor het onderwijs. Een aantal partijen vindt dat er structureel meer geld nodig is. Ook is een deel van de Kamer er niet van overtuigd dat de miljarden de grote problemen in het onderwijs snel kunnen oplossen.

Onlangs stuurde het kabinet een Kamerbrief over de lerarentekorten in grote steden. Daaruit blijkt dat Amsterdam (12,5 procent), Rotterdam (12,7 procent), Den Haag (14,9 procent) en Almere (14,6 procent) de kroon spannen.