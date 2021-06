Amerikaanse McLaughlin verbetert wereldrecord 400 meter horden

Sydney McLaughlin heeft in Eugene bij de Amerikaanse selectiewedstrijden voor de Olympische Spelen het wereldrecord op de 400 meter horden aangescherpt tot 51,90 seconden.

De 21-jarige McLaughlin dook als eerste onder de 52 seconden. Het record was met 52,16 in handen van regerend olympisch kampioene Dalilah Muhammad, die met die tijd de wereldtitel pakte bij de WK van 2019 in Doha.

De voormalig recordhoudster liep nu met 52,42 seconden de tweede tijd, en plaatste zich daarmee net als McLaughlin voor de Spelen van Tokio. Ook Anna Cockrell, die op ruime afstand (53,70) derde werd, mag naar Tokio.

Extreme hitte

De slotdag in Oregon kon door extreme hitte pas nu uren uitstel beginnen. De thermometer was 's middags opgelopen naar 43,3 graden Celsius, een waarde die in Eugene nooit eerder was gemeten.