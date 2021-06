Ongeloof bij Tsjechen na magische avond tegen Oranje: 'Kippenvel!'

Tsjechen vieren feest na winst op Oranje - AFP

"Holland, Holland auf wiedersehen!", klinkt het in de slotfase van Nederland - Tsjechië van de tribunes. Vol overgave geschreeuwd door duizenden uitzinnige Tsjechische fans. Zo overtuigend als hun boodschap aan het adres van de Nederlanders, zo groot is het ongeloof op hun gezichten. "We hebben een van de toernooifavorieten uitgeschakeld", verklaart middenvelder Antonín Barák het gevoel van ongeloof dat ook bij veel spelers overheerst. De middenvelder heeft de Tsjechische vlag om zijn ontblote bovenlichaam geknoopt en laat zich aan de rand van het veld samen met zijn teamgenoten minutenlang toejuichen. De technische staf bekijkt het feest van een afstandje. Zo ook Tomás Galásek. De assistent-trainer heeft een lach op zijn gezicht die aan de overkant van het veld nog zichtbaar is. "Ik ben zó blij dat we dit voor elkaar hebben gekregen", glundert hij in keurig Nederlands. "Ik kan het bijna niet geloven."

Antonin Barak bedankt het publiek - ANP

De oud-speler van Willem II en Ajax voelde al sinds de koppeling aan Oranje in de achtste finales van het EK een ongewone spanning in zijn lichaam. Vanwege het fijne gevoel dat hij heeft bij Nederland, maar ook omdat hij door zijn jarenlange ervaring in de eredivisie als geen ander weet hoe Nederland bestreden moest worden. Galásek: "Nederlanders kunnen natuurlijk ontzettend goed voetballen, maar we wisten dat er kansen zouden liggen als we hun spel konden ontregelen." Aanzienlijke rol Galásek Verdediger Tomas Kalas, die twee seizoenen voor Vitesse speelde, bevestigt dat Galásek een aanzienlijke rol heeft gespeeld in het strijdplan tegen Nederland. "Geef ze geen moment rust. Dat was de opdracht." "Nederland had duidelijk moeite met onze manier van druk zetten", gaat Kalas verder. "Hun drie centrale verdedigers hadden daardoor geen andere optie dan de lange bal op Dumfries. Dat is denk ik niet de manier waarop Nederland wil spelen."

Tomas Kalas spreidt z'n armen na het laatste fluitsignaal - AFP

Terwijl Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt een halfuur na de wedstrijd al bij de spelersbus staan en daar in afwachting van hun vertrek richting vliegveld nog enkele wedstrijdsituaties doorspreken, staan er in en rond het stadion nog steeds vele duizenden Tsjechen te dansen en zingen. Gezicht in de plooi Ook de lach van Galásek is nog onverminderd groot. Alleen als hij even bij het Nederlandse kamp langswipt brengt hij zijn gezicht in de plooi. "Ik voel echt met ze mee", zegt Galásek die enkele leden van de staf nog kent uit zijn Ajax-tijd. "Ik wilde ze natuurlijk nog even spreken, maar ik was eigenlijk ook met een opdracht naar ze toe gestuurd. Onze middenvelder Tomas Soucek wilde namelijk heel graag een shirt hebben van Memphis Depay, een groot voorbeeld voor hem. Dat kon ik gelukkig voor hem regelen." Het maakt nog maar eens duidelijk hoe groot deze zege is voor de Tsjechen. Tegenover de gigantische deceptie van Oranje staat een prestatie die de Tsjechische voetbalgeschiedenis in zal gaan als een magische avond. "Absoluut. Dit is heel bijzonder voor ons", zegt Galásek. Om vervolgens heel even stil te worden. Tot hij het juiste Nederlandse woord gevonden heeft om alles samen te vatten. "Kippenvel! Dat is het: de hele avond kippenvel."