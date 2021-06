Etappe 3: Van der Poel in geel, Schelling in bollen, nu alle ballen op sprinters

Caleb Ewan en Mark Cavendish krijgen in de derde rit van de Tour de France een eerste kans om te sprinten. - AFP

In het derde deel van het Bretonse vierluik deze Tour de France krijgt Mathieu van der Poel alle tijd om te genieten van zijn gele trui. De 182,7 kilometer van Lorient naar Pontivy is namelijk ontworpen om de sprinters een eerste kans te geven op een ritzege. De route van de derde etappe van de Tour loopt door het gewest Morbihan, bekend van de GP Plumelec en de GP Plouay, en passeert onder meer de geboorteplaatsen van Warren Barguil (Hennebont) en oud-Tourwinnaar Jean Robic (Radenac). Die Robic was klein van stuk, maar gezegend met een grote mond en even grote bewijsdrang. Zo deed hij ooit de gevleugelde uitspraak: "Ik heb in elk been een Fausto Coppi".

Etappe 3: koersen door het achterland van de hobbit-achtige Tourheld Jean Robic - NOS

Coppi zou de Tour de France twee keer winnen, de Giro vijf keer op zijn naam zetten, wereldkampioen worden, een waslijst aan grote eendagskoersen en hier en daar een aantrekkelijke dame binnenslepen. Robic won een keer de Tour, in 1947.

De finish is getrokken in Pontivy, niet toevallig de geboorteplaats van UCI-voorzitter David Lappartient. Zien we daar Caleb Ewan voor het eerst deze Tour met de handen in de lucht? Kan Tim Merlier het feestje in de ploeg van Van der Poel nog groter maken? Of verrast Mark Cavendish bij zijn rentree met een 31ste ritzege in de Tour? Ook in deze grotendeels vlakke rit zijn bergpunten te verdienen op twee côtes van vierde categorie. Kansen voor Ide Schelling dus om de eerste plek in het bergklassement weer terug te pakken van Van der Poel.

Het profiel van de derde etappe - NOS